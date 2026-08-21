Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Start Verluste

Am Freitag tendiert der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0.35 Prozent schwächer bei 2’291.12 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.318 Prozent auf 2’291.89 Punkte an der Kurstafel, nach 2’299.21 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’293.78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’290.52 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0.904 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 21.07.2026, mit 2’285.77 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, stand der SLI bei 2’139.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’014.60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.52 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Helvetia Baloise (+ 0.86 Prozent auf 210.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.70 Prozent auf 80.16 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.47 Prozent auf 214.40 CHF), Sandoz (+ 0.43 Prozent auf 73.92 CHF) und Holcim (+ 0.37 Prozent auf 69.94 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Straumann (-2.85 Prozent auf 93.28 CHF), Alcon (-1.75 Prozent auf 58.24 CHF), Roche (-1.32 Prozent auf 366.90 CHF), Novartis (-0.87 Prozent auf 125.24 CHF) und Amrize (-0.74 Prozent auf 36.16 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 268’465 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 312.497 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch