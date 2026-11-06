Schwache Performance in Zürich: SLI gibt nach

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 2.37 Prozent schwächer bei 2’354.98 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.77 Prozent auf 2’369.29 Punkte an der Kurstafel, nach 2’412.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’378.69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’354.30 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.292 Prozent nach unten. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 2’226.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’328.93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2’010.74 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9.48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’433.53 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell VAT (+ 0.50 Prozent auf 523.80 CHF), Logitech (-0.60 Prozent auf 79.82 CHF), UBS (-0.78 Prozent auf 39.58 CHF), Julius Bär (-0.85 Prozent auf 67.66 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1.07 Prozent auf 66.78 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swiss Re (-3.96 Prozent auf 152.90 CHF), Kühne + Nagel International (-3.59 Prozent auf 236.40 CHF), Alcon (-3.22 Prozent auf 60.76 CHF), Galderma (-3.15 Prozent auf 189.00 CHF) und Richemont (-3.04 Prozent auf 166.10 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’077’466 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 344.359 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11.30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch