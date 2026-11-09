SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|SLI-Performance im Blick
|
09.11.2026 09:28:16
Schwache Performance in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück
Der SLI kann seine Vortagesgewinne am ersten Tag der Woche nicht halten.
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.04 Prozent leichter bei 2’378.31 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’377.74 Zählern und damit 0.062 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2’379.22 Punkte).
Das Tageshoch des SLI betrug 2’379.28 Punkte, das Tagestief hingegen 2’376.14 Zähler.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2’219.11 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2’336.65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2’005.87 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.57 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’433.53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.
Die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 1.24 Prozent auf 84.82 CHF), Julius Bär (+ 0.97 Prozent auf 68.56 CHF), Roche (+ 0.79 Prozent auf 393.40 CHF), Lonza (+ 0.78 Prozent auf 668.60 CHF) und Galderma (+ 0.63 Prozent auf 192.95 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-2.00 Prozent auf 166.25 CHF), Amrize (-1.87 Prozent auf 34.08 CHF), VAT (-1.47 Prozent auf 509.00 CHF), Swiss Re (-1.41 Prozent auf 149.80 CHF) und Helvetia Baloise (-0.72 Prozent auf 220.40 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 202’784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 339.785 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6.98 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’382.36
|0.13%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.