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SLI-Performance im Blick 09.11.2026 09:28:16

Schwache Performance in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück

Schwache Performance in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am ersten Tag der Woche nicht halten.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.04 Prozent leichter bei 2’378.31 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’377.74 Zählern und damit 0.062 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2’379.22 Punkte).

Das Tageshoch des SLI betrug 2’379.28 Punkte, das Tagestief hingegen 2’376.14 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2’219.11 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2’336.65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2’005.87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.57 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’433.53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 1.24 Prozent auf 84.82 CHF), Julius Bär (+ 0.97 Prozent auf 68.56 CHF), Roche (+ 0.79 Prozent auf 393.40 CHF), Lonza (+ 0.78 Prozent auf 668.60 CHF) und Galderma (+ 0.63 Prozent auf 192.95 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-2.00 Prozent auf 166.25 CHF), Amrize (-1.87 Prozent auf 34.08 CHF), VAT (-1.47 Prozent auf 509.00 CHF), Swiss Re (-1.41 Prozent auf 149.80 CHF) und Helvetia Baloise (-0.72 Prozent auf 220.40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 202’784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 339.785 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6.98 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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