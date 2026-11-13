SLI 3025288 / CH0030252883
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13.11.2026 12:26:17
Schwache Performance in Zürich: SLI am Freitagmittag im Minus
Aktuell agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.
Am Freitag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.11 Prozent tiefer bei 2’426.93 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.138 Prozent leichter bei 2’426.26 Punkten in den Freitagshandel, nach 2’429.61 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2’416.63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’429.55 Punkten lag.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2.07 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’243.49 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Stand von 2’327.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, notierte der SLI bei 2’074.79 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.83 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’438.16 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 1.15 Prozent auf 281.20 CHF), Swisscom (+ 0.98 Prozent auf 724.50 CHF), Swiss Re (+ 0.85 Prozent auf 153.35 CHF), Lindt (+ 0.82 Prozent auf 8’565.00 CHF) und Swiss Life (+ 0.79 Prozent auf 992.60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-4.51 Prozent auf 168.20 CHF), Sandoz (-1.27 Prozent auf 85.80 CHF), Logitech (-1.11 Prozent auf 84.06 CHF), Amrize (-1.01 Prozent auf 34.31 CHF) und Sika (-0.88 Prozent auf 192.20 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1’389’949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 346.059 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 6.99 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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