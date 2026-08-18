Schwache Performance in Wien: So performt der ATX Prime am Dienstagnachmittag

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.54 Prozent schwächer bei 3’281.22 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.032 Prozent auf 3’297.95 Punkte an der Kurstafel, nach 3’299.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’268.28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’303.49 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 3’136.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der ATX Prime 2’905.73 Punkte auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 2’390.00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23.44 Prozent zu. 3’337.77 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 4.17 Prozent auf 5.00 EUR), EVN (+ 2.33 Prozent auf 28.55 EUR), Vienna Insurance (+ 2.31 Prozent auf 70.90 EUR), Addiko Bank (+ 1.99 Prozent auf 25.60 EUR) und Telekom Austria (+ 1.99 Prozent auf 10.24 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-10.94 Prozent auf 154.60 EUR), Rosenbauer (-3.48 Prozent auf 61.00 EUR), Wienerberger (-2.09 Prozent auf 19.66 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.88 Prozent auf 4.70 EUR) und FACC (-1.73 Prozent auf 17.06 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 362’296 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.624 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6.88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch