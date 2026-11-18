ATX 998663 / AT0000999982
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
18.11.2026 15:58:17
Schwache Performance in Wien: So bewegt sich der ATX am Nachmittag
ATX-Handel am Mittwoch.
Um 15:40 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1.07 Prozent auf 6’452.06 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 193.357 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.004 Prozent auf 6’521.59 Punkte an der Kurstafel, nach 6’521.88 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’550.24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’441.44 Punkten.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3.05 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der ATX auf 6’557.32 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’642.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4’716.63 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 20.56 Prozent nach oben. Bei 7’043.27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1.20 Prozent auf 21.15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.88 Prozent auf 114.40 EUR), Österreichische Post (+ 0.62 Prozent auf 32.60 EUR), Vienna Insurance (+ 0.39 Prozent auf 77.10 EUR) und Verbund (+ 0.36 Prozent auf 70.45 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-2.80 Prozent auf 10.42 EUR), Wienerberger (-2.14 Prozent auf 15.98 EUR), Raiffeisen (-1.96 Prozent auf 60.15 EUR), Erste Group Bank (-1.83 Prozent auf 112.90 EUR) und OMV (-1.79 Prozent auf 71.20 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 183’088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45.488 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Wienerberger am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’476.60
|1.28%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.