Um 15:40 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1.07 Prozent auf 6’452.06 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 193.357 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.004 Prozent auf 6’521.59 Punkte an der Kurstafel, nach 6’521.88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’550.24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’441.44 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3.05 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der ATX auf 6’557.32 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’642.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4’716.63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 20.56 Prozent nach oben. Bei 7’043.27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1.20 Prozent auf 21.15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.88 Prozent auf 114.40 EUR), Österreichische Post (+ 0.62 Prozent auf 32.60 EUR), Vienna Insurance (+ 0.39 Prozent auf 77.10 EUR) und Verbund (+ 0.36 Prozent auf 70.45 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-2.80 Prozent auf 10.42 EUR), Wienerberger (-2.14 Prozent auf 15.98 EUR), Raiffeisen (-1.96 Prozent auf 60.15 EUR), Erste Group Bank (-1.83 Prozent auf 112.90 EUR) und OMV (-1.79 Prozent auf 71.20 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 183’088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45.488 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch