Schwache Performance in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels leichter

Letztendlich beendete der ATX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 6’755.61 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190.258 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.002 Prozent leichter bei 6’758.06 Punkten, nach 6’758.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’793.75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’713.95 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0.453 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6’457.92 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 6’140.00 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 4’592.65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 26.23 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’845.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2.30 Prozent auf 151.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.58 Prozent auf 17.98 EUR), STRABAG SE (+ 1.50 Prozent auf 94.90 EUR), Raiffeisen (+ 1.34 Prozent auf 64.25 EUR) und CA Immobilien (+ 0.87 Prozent auf 23.10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-3.58 Prozent auf 18.56 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3.19 Prozent auf 30.30 EUR), Palfinger (-1.75 Prozent auf 30.85 EUR), Verbund (-1.33 Prozent auf 59.15 EUR) und EVN (-1.20 Prozent auf 28.90 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 501’807 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.119 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7.78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.51 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch