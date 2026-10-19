Schwache Performance in Wien: ATX Prime zum Start in der Verlustzone

Am Montag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.86 Prozent tiefer bei 3’192.09 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.006 Prozent auf 3’219.49 Punkte an der Kurstafel, nach 3’219.68 Punkten am Vortag.

Bei 3’219.73 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’186.23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der ATX Prime mit 3’330.07 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’136.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der ATX Prime bei 2’287.87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 20.09 Prozent nach oben. Bei 3’448.52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Palfinger (+ 0.73 Prozent auf 27.45 EUR), Telekom Austria (+ 0.58 Prozent auf 8.65 EUR), OMV (+ 0.47) Prozent auf 74.10 EUR), Frequentis (+ 0.47 Prozent auf 64.20 EUR) und CA Immobilien (+ 0.46 Prozent auf 21.75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), Warimpex (-4.69 Prozent auf 0.47 EUR), Rosenbauer (-3.15 Prozent auf 61.40 EUR), BAWAG (-2.32 Prozent auf 164.40 EUR) und Polytec (-2.04 Prozent auf 5.76 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 22’142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.768 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.22 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch