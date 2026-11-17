Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.69 Prozent schwächer bei 3’226.39 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.004 Prozent stärker bei 3’248.99 Punkten in den Handel, nach 3’248.87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3’221.23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’248.99 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 3’219.68 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 3’299.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’396.57 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21.38 Prozent nach oben. Bei 3’448.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 5.36 Prozent auf 16.70 EUR), FACC (+ 4.30 Prozent auf 14.06 EUR), STRABAG SE (+ 1.13 Prozent auf 107.20 EUR), DO (+ 0.66 Prozent auf 230.50 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0.29 Prozent auf 3.46 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-9.26 Prozent auf 1.96 EUR), Warimpex (-7.76 Prozent auf 0.43 EUR), Frequentis (-2.75 Prozent auf 67.10 EUR), Lenzing (-2.37 Prozent auf 10.70 EUR) und voestalpine (-2.08 Prozent auf 34.78 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 38’766 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45.021 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.67 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch