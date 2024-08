Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert nachmittags

Um 15:40 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.29 Prozent auf 1’846.66 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.009 Prozent auf 1’851.89 Punkte an der Kurstafel, nach 1’852.05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1’857.32 Punkte, das Tagestief hingegen 1’840.46 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0.412 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 01.07.2024, einen Wert von 1’826.68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, bei 1’785.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1’635.62 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7.74 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1’889.08 Punkten. Bei 1’664.49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 4.10 Prozent auf 11.16 EUR), Raiffeisen (+ 1.50 Prozent auf 18.28 EUR), Verbund (+ 1.42 Prozent auf 75.05 EUR), STRABAG SE (+ 1.03 Prozent auf 39.10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0.95 Prozent auf 106.40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-4.72 Prozent auf 18.78 EUR), Frequentis (-2.94 Prozent auf 29.70 EUR), Andritz (-1.44 Prozent auf 58.30 EUR), UBM Development (-1.41 Prozent auf 21.00 EUR) und Vienna Insurance (-1.18 Prozent auf 29.40 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 475’175 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25.691 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

