Schwache Performance in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Am Donnerstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0.79 Prozent leichter bei 3’219.02 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3’237.54 Zählern und damit 0.215 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’244.52 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’194.57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’237.94 Zählern.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 2.31 Prozent zurück. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 3’390.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’137.50 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’350.06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 21.10 Prozent zu. Bei 3’448.52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 3.99 Prozent auf 31.25 EUR), Verbund (+ 3.01 Prozent auf 65.00 EUR), OMV (+ 1.65 Prozent auf 74.10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.04 Prozent auf 29.25 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0.91 Prozent auf 221.50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Lenzing (-16.64 Prozent auf 10.42 EUR), Wolford (-5.31 Prozent auf 2.14 EUR), Raiffeisen (-3.29 Prozent auf 55.85 EUR), Semperit (-3.28 Prozent auf 19.15 EUR) und FACC (-2.93 Prozent auf 13.90 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 691’435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45.177 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch