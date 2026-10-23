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23.10.2026 12:26:38
Schwache Performance in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Mittag leichter
Der ATX Prime notiert am fünften Tag der Woche im Minus.
Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.73 Prozent auf 3’057.35 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0.012 Prozent schwächer bei 3’079.30 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’079.68 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’052.33 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’107.10 Zähler.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 5.04 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’382.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’176.83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’334.04 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 15.02 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Warimpex (+ 2.80 Prozent auf 0.48 EUR), Frequentis (+ 2.02 Prozent auf 65.50 EUR), OMV (+ 1.72 Prozent auf 73.80 EUR), Polytec (+ 1.63 Prozent auf 6.24 EUR) und CA Immobilien (+ 0.93 Prozent auf 21.70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-8.72 Prozent auf 1.99 EUR), Raiffeisen (-3.77 Prozent auf 53.65 EUR), Lenzing (-2.83 Prozent auf 10.30 EUR), Flughafen Wien (-2.16 Prozent auf 49.90 EUR) und Semperit (-1.60 Prozent auf 18.40 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 117’198 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43.351 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.44 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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