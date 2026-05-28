Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’497 -1.0%  SPI 19’084 -0.8%  Dow 50’711 0.1%  DAX 25’103 -0.3%  Euro 0.9140 -0.1%  EStoxx50 6’057 -0.2%  Gold 4’480 0.5%  Bitcoin 57’085 -2.4%  Dollar 0.7845 -0.3%  Öl 94.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swissquote1067586
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Aktie: Starke Auftragslage, bessere Aussichten - aber ist das KGV zu hoch?
Deutsche Bank-Aktie tiefer: Proteste und Kritik an Aufsichtsratsvergütung
Delivery Hero-Aktie fällt: Uber baut Beteiligung weiter aus
Rheinmetall-Aktie klettert: Grossauftrag von der deutschen Bundeswehr
Allreal-Aktie: CEO schliesst Kapitalerhöhungen für Zukäufe nicht aus
Suche...
Plus500 Depot

Kapsch TrafficCom Aktie 3210136 / AT000KAPSCH9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX Prime aktuell 28.05.2026 17:58:15

Schwache Performance in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Schwache Performance in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

ATX Prime-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Kapsch TrafficCom
5.40 EUR -4.59%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag fiel der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 0.84 Prozent auf 2’987.50 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.001 Prozent schwächer bei 3’012.83 Punkten, nach 3’012.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2’976.77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’023.78 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0.969 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.04.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’858.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 2’840.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’225.89 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.39 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’046.37 Punkten. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell PORR (+ 4.94 Prozent auf 38.25 EUR), Polytec (+ 4.27 Prozent auf 4.64 EUR), Frequentis (+ 2.34 Prozent auf 74.30 EUR), Rosenbauer (+ 2.25 Prozent auf 63.60 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1.52 Prozent auf 10.00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil CA Immobilien (-3.17 Prozent auf 24.40 EUR), EVN (-3.12 Prozent auf 27.95 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.83 Prozent auf 5.50 EUR), Vienna Insurance (-2.56 Prozent auf 61.00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2.31 Prozent auf 33.80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 395’213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39.850 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr präsentiert die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rosenbauer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten