Schwache Performance in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag fiel der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 0.84 Prozent auf 2’987.50 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.001 Prozent schwächer bei 3’012.83 Punkten, nach 3’012.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2’976.77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’023.78 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0.969 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.04.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’858.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 2’840.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’225.89 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.39 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’046.37 Punkten. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell PORR (+ 4.94 Prozent auf 38.25 EUR), Polytec (+ 4.27 Prozent auf 4.64 EUR), Frequentis (+ 2.34 Prozent auf 74.30 EUR), Rosenbauer (+ 2.25 Prozent auf 63.60 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1.52 Prozent auf 10.00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil CA Immobilien (-3.17 Prozent auf 24.40 EUR), EVN (-3.12 Prozent auf 27.95 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.83 Prozent auf 5.50 EUR), Vienna Insurance (-2.56 Prozent auf 61.00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2.31 Prozent auf 33.80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 395’213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39.850 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr präsentiert die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch