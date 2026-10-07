AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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07.10.2026 12:26:17
Schwache Performance in Wien: ATX Prime notiert im Minus
Der ATX Prime zeigt sich am Mittwochmittag mit negativen Notierungen.
Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 1.71 Prozent auf 3’272.64 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.020 Prozent auf 3’328.96 Punkte an der Kurstafel, nach 3’329.63 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3’270.38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’330.31 Punkten erreichte.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 0.685 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 3’390.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’191.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der ATX Prime noch bei 2’350.94 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23.12 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 5.76 Prozent auf 6.24 EUR), OMV (+ 2.46 Prozent auf 72.95 EUR), Rosenbauer (+ 1.28 Prozent auf 63.40 EUR), Semperit (+ 1.03 Prozent auf 19.70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0.17 Prozent auf 28.85 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-6.25 Prozent auf 2.10 EUR), Andritz (-4.02 Prozent auf 81.10 EUR), BAWAG (-3.45 Prozent auf 170.90 EUR), AT S (AT&S) (-3.32 Prozent auf 218.50 EUR) und Erste Group Bank (-3.01 Prozent auf 112.80 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 221’616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 44.633 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten
Im ATX Prime hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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