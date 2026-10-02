Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt am Freitagnachmittag zurück

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.04 Prozent leichter bei 3’277.93 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.033 Prozent stärker bei 3’280.20 Punkten, nach 3’279.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’311.10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’259.33 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 3.64 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’320.13 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 3’193.76 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 2’353.39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 23.32 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7.43 Prozent auf 217.00 EUR), DO (+ 3.21 Prozent auf 193.20 EUR), Polytec (+ 2.41 Prozent auf 5.94 EUR), Vienna Insurance (+ 2.02 Prozent auf 65.80 EUR) und Wienerberger (+ 1.88 Prozent auf 16.84 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-28.62 Prozent auf 13.92 EUR), Wolford (-11.50 Prozent auf 2.00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.54 Prozent auf 28.75 EUR), Erste Group Bank (-2.08 Prozent auf 113.20 EUR) und CA Immobilien (-1.62 Prozent auf 21.25 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 597’414 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47.041 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie weist mit 7.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch