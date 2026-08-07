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Index-Performance 07.08.2026 15:58:16

Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt am Freitagnachmittag zurück

Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt am Freitagnachmittag zurück

Mit dem ATX Prime geht es am fünften Tag der Woche abwärts.

Österreichische Post
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Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 15:39 Uhr via Wiener Börse 0.75 Prozent tiefer bei 3’296.53 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.051 Prozent tiefer bei 3’319.70 Punkten in den Handel, nach 3’321.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’324.98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’287.03 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 3.56 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 07.07.2026, den Stand von 3’191.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2’938.23 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 2’328.48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 24.02 Prozent. Bei 3’337.77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 8.00 Prozent auf 5.40 EUR), Palfinger (+ 1.99 Prozent auf 30.80 EUR), AMAG (+ 1.82 Prozent auf 28.00 EUR), PORR (+ 1.71 Prozent auf 38.70 EUR) und CA Immobilien (+ 1.03 Prozent auf 24.55 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Rosenbauer (-5.69 Prozent auf 63.00 EUR), Österreichische Post (-4.48 Prozent auf 30.95 EUR), Wolford (-4.00 Prozent auf 2.40 EUR), Polytec (-1.82 Prozent auf 4.85 EUR) und Telekom Austria (-1.76 Prozent auf 10.04 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Österreichische Post-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 119’393 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.041 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.40 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.05 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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