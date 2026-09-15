Schwache Performance in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.86 Prozent tiefer bei 3’290.90 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.026 Prozent auf 3’320.23 Punkte an der Kurstafel, nach 3’319.37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3’322.27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’289.99 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der ATX Prime bei 3’316.35 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 3’162.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’318.73 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 23.80 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’392.50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 1.23 Prozent auf 65.80 EUR), Frequentis (+ 1.07 Prozent auf 66.40 EUR), PORR (+ 0.97 Prozent auf 36.55 EUR), STRABAG SE (+ 0.75 Prozent auf 107.80 EUR) und Österreichische Post (+ 0.47 Prozent auf 31.75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Erste Group Bank (-2.42 Prozent auf 117.00 EUR), FACC (-2.33 Prozent auf 15.06 EUR), AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), Raiffeisen (-1.49 Prozent auf 62.70 EUR) und BAWAG (-1.47 Prozent auf 174.70 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 26’941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch