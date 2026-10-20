ZUMTOBEL Aktie 2542508 / AT0000837307
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20.10.2026 09:28:14
Schwache Performance in Wien: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung im Minus
Der ATX Prime bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Am Dienstag gibt der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0.74 Prozent auf 3’171.17 Punkte nach. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.002 Prozent auf 3’194.86 Punkte an der Kurstafel, nach 3’194.93 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’194.86 Punkte, das Tagestief hingegen 3’171.17 Zähler.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3’330.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’151.55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der ATX Prime bei 2’305.83 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 19.30 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 1.30 Prozent auf 62.20 EUR), Semperit (+ 0.51 Prozent auf 19.70 EUR), ZUMTOBEL (+ 0.49 Prozent auf 4.12 EUR), CA Immobilien (+ 0.48 Prozent auf 21.05 EUR) und CPI Europe (+ 0.27 Prozent auf 15.08 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), Warimpex (-4.80 Prozent auf 0.46 EUR), AT S (AT&S) (-3.94 Prozent auf 165.60 EUR), Polytec (-2.34 Prozent auf 5.84 EUR) und STRABAG SE (-2.16 Prozent auf 99.60 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 42.768 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.33 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.40 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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