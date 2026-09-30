Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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30.09.2026 12:26:34
Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich mittags leichter
ATX-Handel am Mittwochmittag.
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.55 Prozent leichter bei 6’896.12 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 198.623 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 6’934.55 Punkte an der Kurstafel, nach 6’934.55 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’965.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’895.67 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0.705 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 6’786.58 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der ATX auf 6’464.20 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4’636.01 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 28.86 Prozent aufwärts. Bei 7’043.27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 2.10 Prozent auf 29.20 EUR), Lenzing (+ 1.47 Prozent auf 20.75 EUR), voestalpine (+ 1.25 Prozent auf 45.22 EUR), Wienerberger (+ 1.04 Prozent auf 17.44 EUR) und DO (+ 0.96 Prozent auf 189.60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-4.86 Prozent auf 205.50 EUR), Palfinger (-1.97 Prozent auf 29.80 EUR), Raiffeisen (-1.36 Prozent auf 61.80 EUR), Vienna Insurance (-1.20 Prozent auf 66.10 EUR) und STRABAG SE (-0.95 Prozent auf 104.20 EUR).
ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 73’173 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 49.100 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.38 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.64 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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