Schwache Performance in Wien: ATX notiert mittags im Minus

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1.22 Prozent schwächer bei 6’772.46 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 196.271 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.085 Prozent schwächer bei 6’850.14 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’856.00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6’692.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’850.14 Punkten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 2.49 Prozent zurück. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 6’758.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, notierte der ATX bei 6’386.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’699.72 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 26.55 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1.25 Prozent auf 203.00 EUR), Wienerberger (+ 0.59 Prozent auf 17.16 EUR), DO (+ 0.21 Prozent auf 187.80 EUR), Palfinger (-0.18 Prozent auf 27.40 EUR) und BAWAG (-0.22 Prozent auf 178.50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-8.27 Prozent auf 19.08 EUR), UNIQA Insurance (-2.58 Prozent auf 17.40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.55 Prozent auf 68.90 EUR), Erste Group Bank (-2.39 Prozent auf 118.20 EUR) und Raiffeisen (-2.25 Prozent auf 60.70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 212’119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.818 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch