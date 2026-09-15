Schwache Performance in Wien: ATX liegt zum Handelsstart im Minus

Am Dienstag fällt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0.89 Prozent auf 6’702.88 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194.379 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.028 Prozent höher bei 6’765.09 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’763.22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6’700.89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’769.53 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6’733.16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der ATX bei 6’420.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4’645.88 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 25.25 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’914.35 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell PORR (+ 0.97 Prozent auf 36.55 EUR), STRABAG SE (+ 0.75 Prozent auf 107.80 EUR), Österreichische Post (+ 0.47 Prozent auf 31.75 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.26 Prozent auf 151.80 EUR) und CA Immobilien (+ 0.22 Prozent auf 22.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Erste Group Bank (-2.42 Prozent auf 117.00 EUR), Raiffeisen (-1.49 Prozent auf 62.70 EUR), BAWAG (-1.47 Prozent auf 174.70 EUR), Vienna Insurance (-1.12 Prozent auf 70.70 EUR) und UNIQA Insurance (-0.77 Prozent auf 18.14 EUR).

Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 26’941 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 47.391 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch