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ATX-Entwicklung 17.08.2026 17:58:15

Schwache Performance in Wien: ATX letztendlich mit Abgaben

Schwache Performance in Wien: ATX letztendlich mit Abgaben

So bewegte sich der ATX letztendlich.

Erste Group Bank
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Schlussendlich fiel der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.47 Prozent auf 6’701.69 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 187.776 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.002 Prozent auf 6’733.31 Punkte an der Kurstafel, nach 6’733.16 Punkten am Vortag.

Bei 6’755.49 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’693.17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, betrug der ATX-Kurs 6’364.91 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 5’859.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Wert von 4’846.17 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 25.22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1.03 Prozent auf 29.30 EUR), Verbund (+ 0.89 Prozent auf 56.90 EUR), OMV (+ 0.53 Prozent auf 66.10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.23 Prozent auf 173.60 EUR) und Raiffeisen (-0.08 Prozent auf 62.85 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Wienerberger (-3.18 Prozent auf 20.08 EUR), PORR (-2.18 Prozent auf 38.10 EUR), CA Immobilien (-2.10 Prozent auf 23.35 EUR), BAWAG (-1.77 Prozent auf 177.40 EUR) und Palfinger (-0.98 Prozent auf 30.25 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 413’932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47.624 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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