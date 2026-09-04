UNIQA Insurance Aktie 1004913 / AT0000821103
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
04.09.2026 09:28:15
Schwache Performance in Wien: ATX gibt zum Start nach
ATX-Handel heute.
Am Freitag tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.02 Prozent tiefer bei 6’799.23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 190.366 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.029 Prozent auf 6’802.72 Punkte an der Kurstafel, nach 6’800.72 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6’809.30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’785.35 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 0.189 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 6’657.01 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 6’116.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’622.04 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27.05 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’845.42 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8.06 Prozent auf 160.80 EUR), DO (+ 0.75 Prozent auf 202.00 EUR), voestalpine (+ 0.48 Prozent auf 45.66 EUR), Wienerberger (+ 0.37 Prozent auf 18.75 EUR) und Palfinger (+ 0.32 Prozent auf 31.80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-1.54 Prozent auf 22.40 EUR), Verbund (-1.01 Prozent auf 58.80 EUR), CA Immobilien (-0.86 Prozent auf 23.10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0.83 Prozent auf 30.05 EUR) und Raiffeisen (-0.78 Prozent auf 63.85 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 31’227 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.313 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.70 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
09:28
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Wien: ATX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in Wien: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im ATX Prime (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Börse Wien in Grün: ATX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Börse Wien: ATX Prime steigt (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Wien: mittags Gewinne im ATX (finanzen.ch)
Analysen zu UNIQA Insurance AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’833.97
|0.49%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.