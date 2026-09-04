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Wiener Börse-Handel im Blick 04.09.2026 09:28:15

Schwache Performance in Wien: ATX gibt zum Start nach

Schwache Performance in Wien: ATX gibt zum Start nach

ATX-Handel heute.

AT & S
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Am Freitag tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.02 Prozent tiefer bei 6’799.23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 190.366 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.029 Prozent auf 6’802.72 Punkte an der Kurstafel, nach 6’800.72 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6’809.30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’785.35 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 0.189 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 6’657.01 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 6’116.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’622.04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27.05 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’845.42 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8.06 Prozent auf 160.80 EUR), DO (+ 0.75 Prozent auf 202.00 EUR), voestalpine (+ 0.48 Prozent auf 45.66 EUR), Wienerberger (+ 0.37 Prozent auf 18.75 EUR) und Palfinger (+ 0.32 Prozent auf 31.80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-1.54 Prozent auf 22.40 EUR), Verbund (-1.01 Prozent auf 58.80 EUR), CA Immobilien (-0.86 Prozent auf 23.10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0.83 Prozent auf 30.05 EUR) und Raiffeisen (-0.78 Prozent auf 63.85 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 31’227 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.313 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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