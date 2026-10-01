Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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01.10.2026 09:28:20
Schwache Performance in Wien: ATX fällt zum Start
Der ATX gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.64 Prozent tiefer bei 6’812.19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 196.271 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.085 Prozent auf 6’850.14 Punkte an der Kurstafel, nach 6’856.00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’791.76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’850.14 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 1.91 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Stand von 6’758.19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der ATX noch bei 6’386.81 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 4’699.72 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 27.29 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4.24 Prozent auf 209.00 EUR), DO (+ 0.96 Prozent auf 189.20 EUR), Vienna Insurance (+ 0.76 Prozent auf 65.90 EUR), PORR (+ 0.31 Prozent auf 32.30 EUR) und Wienerberger (+ 0.06 Prozent auf 17.07 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-9.62 Prozent auf 18.80 EUR), OMV (-2.10 Prozent auf 69.90 EUR), Palfinger (-2.00 Prozent auf 26.90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.56 Prozent auf 69.60 EUR) und STRABAG SE (-1.34 Prozent auf 103.20 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 63’432 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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