Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 3.10 Prozent schwächer bei 6’028.92 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 185.423 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’222.58 Zählern und damit 0.013 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’221.75 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’227.75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’028.92 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 2.84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 6’270.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6’672.27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4’948.14 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12.65 Prozent zu Buche. Bei 7’043.27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 1.53 Prozent auf 15.24 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0.86 Prozent auf 70.50 EUR), CA Immobilien (+ 0.72 Prozent auf 21.00 EUR), Verbund (-0.21 Prozent auf 69.85 EUR) und Österreichische Post (-0.32 Prozent auf 30.90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-7.66 Prozent auf 89.20 EUR), Raiffeisen (-6.29 Prozent auf 54.40 EUR), Lenzing (-5.50 Prozent auf 9.11 EUR), UNIQA Insurance (-4.35 Prozent auf 18.46 EUR) und Erste Group Bank (-4.31 Prozent auf 104.40 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 583’854 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43.235 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch