Schwache Performance in Wien: ATX am Nachmittag mit Abgaben

Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 1.83 Prozent auf 6’759.04 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 194.379 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0.056 Prozent höher bei 6’889.11 Punkten, nach 6’885.23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6’891.23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’749.66 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, betrug der ATX-Kurs 6’733.16 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6’258.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, lag der ATX bei 4’647.99 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 26.30 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6’914.35 Punkte. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 1.04 Prozent auf 72.60 EUR), STRABAG SE (+ 0.56 Prozent auf 106.80 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.55 Prozent auf 18.26 EUR), Österreichische Post (+ 0.48 Prozent auf 31.60 EUR) und CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 22.70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-8.41 Prozent auf 152.40 EUR), Lenzing (-3.86 Prozent auf 21.15 EUR), Raiffeisen (-3.68 Prozent auf 64.05 EUR), Erste Group Bank (-3.28 Prozent auf 118.00 EUR) und PORR (-3.09 Prozent auf 36.05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 329’401 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.391 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.85 zu Buche schlagen. Mit 6.42 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch