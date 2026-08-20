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Index-Performance im Blick 20.08.2026 12:26:13

Schwache Performance in Paris: So steht der CAC 40 am Mittag

Schwache Performance in Paris: So steht der CAC 40 am Mittag

Der CAC 40 verliert am vierten Tag der Woche an Boden.

Stellantis
4.20 CHF -3.31%
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Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.26 Prozent tiefer bei 8’479.55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.473 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0.025 Prozent fester bei 8’504.07 Punkten, nach 8’501.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8’477.72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’514.67 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 1.73 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 8’340.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der CAC 40 mit 8’117.42 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7’973.03 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.47 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.

Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 293’428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 220.246 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.68 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Short 15’246.81 13.97 SRBCQU
Short 15’837.32 8.85 SABWMU
SMI-Kurs: 14’359.55 20.08.2026 12:50:37
Long 13’776.09 19.98 S1BOXU
Long 13’467.53 13.97 SGBWIU
Long 12’891.14 8.99 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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CAC 40 8’473.40 -0.34%