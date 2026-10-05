Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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05.10.2026 15:58:10
Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich am Nachmittag leichter
Der CAC 40 bewegt sich am Montag auf rotem Terrain.
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 1.10 Prozent tiefer bei 7’810.34 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.354 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.624 Prozent auf 7’847.91 Punkte an der Kurstafel, nach 7’897.19 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7’866.80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’806.91 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der CAC 40 8’278.77 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’508.07 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der CAC 40 bei 8’081.54 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 4.70 Prozent zurück. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 186’385 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 198.024 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.05 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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