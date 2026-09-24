Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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24.09.2026 09:30:28
Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Abschläge
Der CAC 40 setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0.29 Prozent auf 8’099.92 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.439 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.426 Prozent leichter bei 8’088.82 Punkten in den Handel, nach 8’123.41 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8’081.87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’099.92 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 0.048 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Stand von 8’453.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’385.49 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Wert von 7’827.45 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1.16 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten erreicht.
Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 22’701 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206.922 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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