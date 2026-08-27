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CAC 40 im Blick 27.08.2026 17:58:10

Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Abschläge

Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Abschläge

Der CAC 40 zeigte sich am vierten Tag der Woche schwächer.

Stellantis
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Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsende um 1.68 Prozent schwächer bei 8’319.87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.456 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.017 Prozent schwächer bei 8’460.91 Punkten in den Handel, nach 8’462.39 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’460.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8’308.10 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 1.91 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 8’406.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der CAC 40 noch bei 8’207.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’743.93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1.52 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 412’817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 221.697 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.53 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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