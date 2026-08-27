Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
27.08.2026 15:58:30
Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt am Donnerstagnachmittag ab
Der CAC 40 zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.
Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 1.59 Prozent auf 8’328.12 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.456 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.017 Prozent auf 8’460.91 Punkte an der Kurstafel, nach 8’462.39 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’460.91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8’325.57 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1.81 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’406.06 Punkten berechnet. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 8’207.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der CAC 40 bei 7’743.93 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1.62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 318’376 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 221.697 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
27.08.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
27.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 27.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’319.87
|-1.68%
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.