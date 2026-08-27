Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt am Donnerstagnachmittag ab

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 1.59 Prozent auf 8’328.12 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.456 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.017 Prozent auf 8’460.91 Punkte an der Kurstafel, nach 8’462.39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’460.91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8’325.57 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1.81 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’406.06 Punkten berechnet. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 8’207.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der CAC 40 bei 7’743.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1.62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 318’376 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 221.697 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch