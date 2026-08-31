Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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31.08.2026 17:58:02
Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Der CAC 40 bewegte sich zum Handelsschluss im Minus.
Am Montag gab der CAC 40 via Euronext letztendlich um 0.79 Prozent auf 8’334.50 Punkte nach. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.534 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.042 Prozent stärker bei 8’404.73 Punkten, nach 8’401.18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 8’334.50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’427.10 Punkten verzeichnete.
CAC 40 auf Jahressicht
Der CAC 40 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Stand von 8’509.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 8’183.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’703.90 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.70 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 496’060 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 225.361 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus
Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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