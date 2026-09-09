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S&P 500 aktuell 09.09.2026 18:00:42

Schwache Performance in New York: So performt der S&P 500 am Mittwochmittag

Schwache Performance in New York: So performt der S&P 500 am Mittwochmittag

Der S&P 500 notiert aktuell im Minus.

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Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.51 Prozent leichter bei 7’634.65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61.843 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.236 Prozent auf 7’655.38 Punkte an der Kurstafel, nach 7’673.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’660.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’624.16 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 7’757.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’386.65 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 09.09.2025, mit 6’512.61 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.32 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Datadog A (+ 6.90 Prozent auf 224.74 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6.17 Prozent auf 651.32 USD), Marvell Technology (+ 5.64 Prozent auf 238.13 USD), Akamai (+ 5.17 Prozent auf 111.07 USD) und Lumentum (+ 3.73 Prozent auf 1’015.00 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Caseys General Stores (-15.23 Prozent auf 621.81 USD), Vertiv (-7.24 Prozent auf 269.78 USD), Comcast (-5.81 Prozent auf 24.80 USD), Charter A (-4.92 Prozent auf 138.57 USD) und Booking (-4.70 Prozent auf 171.82 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’006’893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.769 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.03 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Comcast Corp. (Class A) 19.92 -1.97% Comcast Corp. (Class A)
Datadog Inc Registered Shs -A- 181.42 0.48% Datadog Inc Registered Shs -A-
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Intel Corp. 84.97 0.07% Intel Corp.
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