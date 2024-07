Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 2.75 Prozent leichter bei 18’000.84 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.74 Prozent tiefer bei 18’188.19 Punkten, nach 18’509.34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18’223.24 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’972.87 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2.62 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 17.06.2024, bei 17’857.02 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, bei 15’683.37 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 14’244.95 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 21.91 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 18’671.07 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’477.57 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Henry Schein (+ 4.81 Prozent auf 70.84 USD), Nortech Systems (+ 4.44 Prozent auf 14.82 USD), WSFS Financial (+ 3.74 Prozent auf 56.40 USD), Pinnacle Financial Partners (+ 3.74 Prozent auf 94.66 USD) und Mind CTI (+ 3.72 Prozent auf 1.95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen ASML (-11.86 Prozent auf 941.52 USD), American Superconductor (-9.96 Prozent auf 29.19 USD), Amtech Systems (-9.57 Prozent auf 5.72 USD), Innodata (-9.33 Prozent auf 19.35 USD) und Applied Materials (-8.80 Prozent auf 224.21 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’845’625 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.298 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch