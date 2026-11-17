Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.49 Prozent tiefer bei 24’145.26 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.075 Prozent höher bei 24’528.06 Punkten, nach 24’509.76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24’547.66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23’989.09 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 26’140.03 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 26’644.91 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 22’708.07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3.91 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elron Electronic Industries (+ 16.28 Prozent auf 1.00 USD), Elbit Systems (+ 7.28 Prozent auf 730.28 USD), Americas Car-Mart (+ 4.30 Prozent auf 0.97 USD), Geron (+ 3.26 Prozent auf 0.97 USD) und Nissan Motor (+ 2.94 Prozent auf 1.75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Century Casinos (-22.93 Prozent auf 0.24 USD), Cogent Communications (-12.60 Prozent auf 3.26 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-12.56 Prozent auf 1.88 USD), Dorel Industries (-10.44 Prozent auf 0.80 USD) und Salesforce (-9.80 Prozent auf 193.78 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 31’475’793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.706 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch