Schwache Performance in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags

Am Freitag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.18 Prozent auf 44’631.44 Punkte nach unten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18.844 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.639 Prozent auf 44’425.94 Punkte an der Kurstafel, nach 44’711.43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 44’769.05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 44’564.00 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.528 Prozent aufwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 14.01.2025, einen Stand von 42’518.28 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 14.11.2024, einen Wert von 43’750.86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.02.2024, wurde der Dow Jones mit 38’424.27 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 5.28 Prozent zu. 45’054.36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 41’844.89 Zählern.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Goldman Sachs (+ 1.88 Prozent auf 661.16 USD), Cisco (+ 1.64 Prozent auf 64.89 USD), NVIDIA (+ 1.46 Prozent auf 137.26 USD), Apple (+ 1.22 Prozent auf 244.47 USD) und American Express (+ 1.08 Prozent auf 310.82 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Procter Gamble (-3.44 Prozent auf 165.14 USD), Travelers (-2.07 Prozent auf 237.99 USD), Merck (-1.99 Prozent auf 82.74 USD), Amgen (-1.54 Prozent auf 292.39 USD) und Honeywell (-1.24 Prozent auf 202.72 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 21’566’727 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.463 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8.78 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch