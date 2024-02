Schwache Performance in New York: S&P 500 zum Handelsende leichter

Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.38 Prozent tiefer bei 5’069.53 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 42.912 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.067 Prozent fester bei 5’092.23 Punkten, nach 5’088.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’068.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’097.66 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’890.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wurde der S&P 500 auf 4’559.34 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, notierte der S&P 500 bei 3’970.04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6.89 Prozent aufwärts. 5’111.06 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 42.86 Prozent auf 0.10 USD), Palo Alto Networks (+ 7.33 Prozent auf 302.78 USD), Dominos Pizza (+ 5.85 Prozent auf 459.00 USD), Fidelity National Information Services (+ 4.74 Prozent auf 67.33 USD) und Micron Technology (+ 4.02 Prozent auf 89.46 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Walmart (-66.05 Prozent auf 59.60 USD), Organon Company (-4.59 Prozent auf 17.65 USD), Alphabet C (ex Google) (-4.50 Prozent auf 138.75 USD), Alphabet A (ex Google) (-4.44 Prozent auf 137.57 USD) und Teleflex (-4.17 Prozent auf 227.84 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 15’953’672 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.815 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 181.82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

