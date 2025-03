Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Donnerstag verbuchte der S&P 500 via NYSE letztendlich ein Minus in Höhe von 1.78 Prozent auf 5’738.52 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 48.366 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1.28 Prozent tiefer bei 5’767.93 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’842.63 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 5’711.64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’812.08 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 3.85 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.02.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’083.57 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.12.2024, den Wert von 6’090.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’104.76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Minus von 2.22 Prozent zu Buche. 6’147.43 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 5’711.64 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell MarketAxess (+ 5.26 Prozent auf 206.15 USD), Archer Daniels Midland (+ 4.93 Prozent auf 48.06 USD), Fastenal (+ 4.51 Prozent auf 77.85 USD), Best Buy (+ 4.06 Prozent auf 78.60 USD) und Molina Healthcare (+ 3.83 Prozent auf 323.83 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen VF (-12.32 Prozent auf 20.56 USD), Palantir (-10.73 Prozent auf 80.46 USD), Netflix (-8.53 Prozent auf 906.36 USD), NRG Energy (-7.67 Prozent auf 91.14 USD) und Monolithic Power Systems (-7.59 Prozent auf 565.70 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 71’359’811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3.278 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch