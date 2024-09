Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende leichter

Der S&P 500 schloss am Freitag nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 5’738.17 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 46.611 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.219 Prozent auf 5’757.96 Punkte an der Kurstafel, nach 5’745.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’763.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’727.34 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.460 Prozent. Vor einem Monat, am 27.08.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’625.80 Punkten gehandelt. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 27.06.2024, einen Stand von 5’482.87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, wurde der S&P 500 mit 4’274.51 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 20.99 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5’767.37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Wynn Resorts (+ 7.24 Prozent auf 97.62 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 6.34 Prozent auf 9.06 USD), APA (+ 5.96 Prozent auf 24.53 USD), Las Vegas Sands (+ 5.62 Prozent auf 51.12 USD) und Lumen Technologies (+ 4.90 Prozent auf 7.28 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Dell Technologies (-4.96 Prozent auf 120.22 USD), Globe Life (-4.74 Prozent auf 104.40 USD), Universal Health Services (-4.07 Prozent auf 229.92 USD), HP (-3.91 Prozent auf 35.41 USD) und Eli Lilly (-3.47 Prozent auf 877.79 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 48’701’758 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.088 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 600.00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

