Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.60 Prozent leichter bei 7’661.72 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.372 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.336 Prozent auf 7’682.07 Punkte an der Kurstafel, nach 7’707.98 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’661.20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’699.96 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1.66 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 7’443.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7’432.97 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Wert von 6’395.78 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11.71 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Coinbase (+ 7.60 Prozent auf 172.38 USD), Deere (+ 6.74 Prozent auf 619.78 USD), Lumentum (+ 5.74) Prozent auf 875.08 USD), CF Industries (+ 5.37 Prozent auf 125.41 USD) und Dow (+ 4.88 Prozent auf 33.30 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Advance Auto Parts (-26.14 Prozent auf 41.50 USD), Moderna (-23.02 Prozent auf 134.23 USD), Walmart (-8.91 Prozent auf 104.12 USD), Intuitive Surgical (-5.44 Prozent auf 376.09 USD) und Norwegian Cruise Line (-4.56 Prozent auf 16.55 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Moderna-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 13’269’736 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.550 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12.71 Prozent.

Redaktion finanzen.ch