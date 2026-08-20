Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|S&P 500-Entwicklung
|
20.08.2026 20:03:19
Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter
Der S&P 500 notiert am vierten Tag der Woche im negativen Bereich.
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.60 Prozent leichter bei 7’661.72 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.372 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.336 Prozent auf 7’682.07 Punkte an der Kurstafel, nach 7’707.98 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’661.20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’699.96 Punkten.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1.66 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 7’443.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7’432.97 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Wert von 6’395.78 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11.71 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Coinbase (+ 7.60 Prozent auf 172.38 USD), Deere (+ 6.74 Prozent auf 619.78 USD), Lumentum (+ 5.74) Prozent auf 875.08 USD), CF Industries (+ 5.37 Prozent auf 125.41 USD) und Dow (+ 4.88 Prozent auf 33.30 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Advance Auto Parts (-26.14 Prozent auf 41.50 USD), Moderna (-23.02 Prozent auf 134.23 USD), Walmart (-8.91 Prozent auf 104.12 USD), Intuitive Surgical (-5.44 Prozent auf 376.09 USD) und Norwegian Cruise Line (-4.56 Prozent auf 16.55 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Moderna-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 13’269’736 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.550 Bio. Euro.
KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12.71 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Under Armour Inc.
|
20:27
|Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend billiger (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
18:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|Under Armour Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Under Armour (finanzen.ch)
|
16:00
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Western Union Company
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’653.36
|-0.71%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen unter Druck -- SMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An der Wall Street geht es ebenfalls abwärts. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.