Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Abschläge

Am Dienstag verlor der S&P 500 via NYSE schlussendlich 2.06 Prozent auf 6’796.86 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 55.937 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 1.45 Prozent leichter bei 6’839.11 Punkten in den Handel, nach 6’940.01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 6’871.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’789.05 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’834.50 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, stand der S&P 500 bei 6’735.13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’996.66 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0.898 Prozent zurück. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’986.33 Punkten. Bei 6’789.05 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit SanDisk (+ 9.55 Prozent auf 453.12 USD), Organon Company (+ 7.99 Prozent auf 9.46 USD), Albemarle (+ 5.83 Prozent auf 172.54 USD), Expand Energy (+ 4.88 Prozent auf 104.75 USD) und Constellation Brands A (+ 4.47 Prozent auf 163.64 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil NetApp (-9.37 Prozent auf 94.11 USD), Dell Technologies (-7.85 Prozent auf 111.07 USD), Norwegian Cruise Line (-7.45 Prozent auf 20.37 USD), Bath Body Works (-6.96 Prozent auf 21.65 USD) und 3M (-6.96 Prozent auf 156.12 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 61’524’538 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.870 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 9.99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

