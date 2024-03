Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

Der S&P 500 schloss den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 5’130.95 Punkten ab. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 43.073 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.121 Prozent leichter bei 5’130.84 Punkten in den Montagshandel, nach 5’137.08 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’149.67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5’127.18 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Stand von 4’958.61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’569.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’045.64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8.18 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 5’149.67 Punkte. Bei 4’682.11 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 10.22 Prozent auf 17.15 USD), Newmont Mining (+ 4.82 Prozent auf 33.48 USD), Lumen Technologies (+ 4.32 Prozent auf 1.69 USD), Dominion Energy (+ 4.26 Prozent auf 46.70 USD) und Morgan Stanley (+ 4.12 Prozent auf 90.04 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil First Republic Bank (-20.83 Prozent auf 0.05 USD), Tesla (-7.16 Prozent auf 188.14 USD), Albemarle (-6.72 Prozent auf 133.20 USD), Paramount Global (-5.94 Prozent auf 10.30 USD) und American Airlines (-5.43 Prozent auf 14.81 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 21’391’480 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.844 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch