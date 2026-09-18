Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Abschläge

Am Freitag geht es im S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.23 Prozent auf 7’620.48 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.491 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.256 Prozent fester bei 7’657.35 Punkten, nach 7’637.76 Punkten am Vortag.

Bei 7’657.17 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’618.44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0.119 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 7’691.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7’500.58 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der S&P 500 bei 6’631.96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11.11 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’816.70 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Coinbase (+ 10.45 Prozent auf 192.15 USD), Robinhood (+ 7.83 Prozent auf 118.41 USD), Sandisk (+ 6.52 Prozent auf 1’719.60 USD), Lam Research (+ 5.13 Prozent auf 283.12 USD) und Coherent (+ 4.31 Prozent auf 308.75 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Nucor (-5.82 Prozent auf 249.72 USD), General Motors (-5.10 Prozent auf 82.21 USD), QUALCOMM (-4.96 Prozent auf 179.35 USD), Netflix (-4.74 Prozent auf 71.74 USD) und Lennar (-4.69 Prozent auf 75.97 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 17’673’513 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.488 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch