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Index-Performance 06.08.2026 18:00:57

Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge

Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge

Mit dem S&P 500 geht es am Mittag abwärts.

Honeywell Aerospace
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Am Donnerstag gibt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0.22 Prozent auf 7’706.19 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62.816 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.051 Prozent auf 7’727.47 Punkte an der Kurstafel, nach 7’723.55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7’704.35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’742.85 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 2.68 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’537.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7’365.12 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’345.06 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 12.36 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Albemarle (+ 8.10 Prozent auf 128.47 USD), Motorola Solutions (+ 6.82 Prozent auf 468.03 USD), Parker Hannifin (+ 6.43 Prozent auf 1’061.04 USD), Fox (+ 5.40 Prozent auf 55.02 USD) und Fox (+ 5.33 Prozent auf 61.81 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Honeywell Aerospace (-20.10 Prozent auf 162.70 USD), AppLovin (-19.37 Prozent auf 336.89 USD), Datadog A (-15.89 Prozent auf 238.18 USD), Western Digital (-10.11 Prozent auf 466.68 USD) und Host Hotels Resorts (-6.67 Prozent auf 23.46 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’543’634 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.442 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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