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17.11.2026 18:00:24
Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt mittags
Der S&P 500 zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.
Um 17:58 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.40 Prozent auf 7’313.01 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63.697 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.199 Prozent auf 7’401.85 Punkte an der Kurstafel, nach 7’416.59 Punkten am Vortag.
Bei 7’415.37 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’288.34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
S&P 500 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’659.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der S&P 500 bei 7’745.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’672.41 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.63 Prozent nach oben. Bei 7’844.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Lumen Technologies (+ 4.34 Prozent auf 4.21 USD), Reddit (+ 2.48 Prozent auf 95.17 USD), Cerebras Systems (+ 2.45 Prozent auf 103.46 USD), Zimmer Biomet (+ 1.96 Prozent auf 103.40 USD) und Microchip Technology (+ 1.79 Prozent auf 59.69 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Salesforce (-9.80 Prozent auf 193.78 USD), ServiceNow (-7.21 Prozent auf 92.21 USD), Intuit (-6.75 Prozent auf 322.25 USD), Robinhood (-6.23 Prozent auf 67.57 USD) und Datadog A (-5.58 Prozent auf 163.21 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 31’475’793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 4.706 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.00 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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