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25.11.2026 16:01:03
Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
Der S&P 500 verliert am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Am Mittwoch geht es im S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 2.15 Prozent auf 7’046.45 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.230 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 2.16 Prozent leichter bei 7’045.66 Punkten, nach 7’201.09 Punkten am Vortag.
Bei 7’060.33 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’970.11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 2.50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 7’623.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7’677.28 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der S&P 500 bei 6’765.88 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2.74 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell HP (+ 8.38 Prozent auf 30.28 USD), Archer Daniels Midland (+ 1.99 Prozent auf 66.19 USD), ConAgra Foods (+ 1.92 Prozent auf 15.37 USD), Kraft Heinz Company (+ 1.92 Prozent auf 26.06 USD) und American Water Works (+ 1.90 Prozent auf 153.26 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Bloom Energy (-11.35 Prozent auf 138.65 USD), Micron Technology (-11.02 Prozent auf 560.36 USD), Sandisk (-11.01 Prozent auf 69.37 USD), Lumentum (-10.39 Prozent auf 436.51 USD) und Lam Research (-9.93 Prozent auf 176.68 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 16’010’830 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.637 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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