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NYSE-Handel im Blick 10.11.2026 20:03:26

Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Mit dem S&P 500 geht es am Dienstagnachmittag abwärts.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.67 Prozent leichter bei 7’499.18 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 60.826 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.630 Prozent schwächer bei 7’502.37 Punkten in den Handel, nach 7’549.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’470.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’543.92 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 7’811.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’753.11 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 6’832.43 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9.34 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Charter A (+ 8.44 Prozent auf 131.43 USD), Lumen Technologies (+ 7.29 Prozent auf 4.64 USD), Take Two (+ 7.07 Prozent auf 222.06 USD), Global Payments (+ 4.96 Prozent auf 102.62 USD) und Humana (+ 4.45 Prozent auf 442.05 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Carvana (-7.37 Prozent auf 70.64 USD), Coherent (-6.05 Prozent auf 211.57 USD), AppLovin (-5.97 Prozent auf 385.51 USD), Under Armour (-5.87 Prozent auf 4.97 USD) und Under Armour (-5.77 Prozent auf 5.15 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 54’457’395 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.426 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 13.20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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