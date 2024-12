Schwache Performance in New York: S&P 500 nachmittags mit Abgaben

Am Dienstag steht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.52 Prozent im Minus bei 5’876.46 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52.242 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.264 Prozent höher bei 5’922.55 Punkten, nach 5’906.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’872.63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’929.74 Zählern.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Wert von 6’032.38 Punkten. Der S&P 500 lag am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, bei 5’762.48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’769.83 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 23.90 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’099.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Moderna (+ 4.14 Prozent auf 41.01 USD), APA (+ 3.03 Prozent auf 23.10 USD), Marathon Petroleum (+ 2.63 Prozent auf 139.16 USD), Lamb Weston (+ 2.54 Prozent auf 66.62 USD) und Valero Energy (+ 2.48 Prozent auf 122.56 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil NVIDIA (-2.33 Prozent auf 134.28 USD), Host Hotels Resorts (-1.88 Prozent auf 17.45 USD), Super Micro Computer (-1.79 Prozent auf 30.13 USD), Monolithic Power Systems (-1.75 Prozent auf 593.10 USD) und NRG Energy (-1.73 Prozent auf 90.56 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14’284’049 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.661 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

