Schwache Performance in New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone

Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.29 Prozent leichter bei 7’661.77 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63.647 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.157 Prozent auf 7’695.79 Punkte an der Kurstafel, nach 7’683.69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’699.60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’653.55 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 7’711.76 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der S&P 500 bei 7’440.43 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 6’661.21 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Bloom Energy (+ 11.83 Prozent auf 293.96 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 6.50 Prozent auf 258.36 USD), Cerebras Systems (+ 6.23 Prozent auf 209.00 USD), Lumentum (+ 5.39 Prozent auf 970.98 USD) und Corning (+ 4.18 Prozent auf 157.92 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil United Rentals (-4.81 Prozent auf 993.74 USD), Equifax (-4.30 Prozent auf 139.51 USD), Tyler Technologies (-3.40 Prozent auf 313.01 USD), Autodesk (-3.38 Prozent auf 200.18 USD) und DENTSPLY SIRONA (-3.34 Prozent auf 8.97 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’357’912 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.773 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14.95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch