Schwache Performance in New York: S&P 500 mit Abgaben

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.05 Prozent schwächer bei 6’083.49 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52.038 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.015 Prozent auf 6’087.41 Punkte an der Kurstafel, nach 6’086.49 Punkten am Vortag.

Bei 6’078.21 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’094.55 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.718 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 05.11.2024, bei 5’782.76 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 05.09.2024, einen Wert von 5’503.41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2023, wies der S&P 500 4’567.18 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 28.27 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’094.55 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Brown-Forman B (+ 10.44 Prozent auf 45.28 USD), United Airlines (+ 5.02 Prozent auf 104.23 USD), Delta Air Lines (+ 4.47 Prozent auf 67.13 USD), Palantir (+ 3.32 Prozent auf 72.17 USD) und Tesla (+ 3.31 Prozent auf 369.79 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Synopsys (-12.62 Prozent auf 513.81 USD), Ball (-6.67 Prozent auf 56.99 USD), Cadence Design Systems (-6.19 Prozent auf 304.44 USD), ANSYS (-5.39 Prozent auf 341.96 USD) und Fiserv (-5.24 Prozent auf 204.53 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 17’573’500 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.482 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 600.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

